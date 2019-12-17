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الزراعة: السيطرة على الحمى القلاعية والعترة "سات 2 ليبيا" بـ3حملات تحصين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:28 م
الزراعة: السيطرة على الحمى القلاعية والعترة "سات 2 ليبيا" بـ3حملات تحصين تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية
كتب عز النوبى

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أكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن العام الحالى شهد التحكم والسيطرة على مرض الحمى القلاعية من خلال 3 حملات قومية للتحصين ضد المرض إضافة إلى التحصين حول البؤر المصابة من خلال تحصين 9.2 مليون رأس ماشية، مشيرة إلى انخفاض عدد البؤر المرضية خلال عام 2019 عن الأعوام السابقة.

وأوضح الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه من خلال التقرير السنوى الذى تم عرضة على وزارة الزراعة يرصد انجازات العام الحالى، أنه تمت السيطرة على العترة الجديدة الخاصة بمرض الحمى القلاعية من العترة SAT2 "سات 2 ليبيا" فور اكتشافها وتأكيدها معمليا عن طريق استخدام لقاح ثلاثى العترة معدل والذى بدأ استخدامه فى الحملة القومية الثانية 2019. 

 


الخدمات البيطرية

اللقاحات

حملات تحصين

عترات جديدة

الحمى القلاعية

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