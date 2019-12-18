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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:24 م
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تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية خلال الحملات البيطرية بالبحيرة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:52 م
تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية خلال الحملات البيطرية بالبحيرة تحصين الماشية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية .

فيما أكد الدكتور حسنى عباس مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، عن تنفيذ حملات بيطرية مكثفة بالمراكز المختلفة .

وأسفرت تلك الحملات عن تحصين 8000 رأس ماشية لمكافحة مرض البروسيلا.

كما قامت الإدارات البيطرية، بتحصين 3863 رأس ضد مرض الدرن، ولم تظهر النتائج أى حالات ايجابية .


البحيرة

الطب البيطرى

حملات بيطرية

محافظ البحيرة

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