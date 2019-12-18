سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:58 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحا 7.86 نقطة ليصل إلى مستوى 6147.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحاً 15.43 نقطة ليصل إلى مستوى 6811.98 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% خاسراً 7.95 نقطة ليصل إلى مستوى 4834.39 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 58.5 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون دينار كويتى عبر 3754 صفقة.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.26%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%.
 
وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.90%، تليه شركة أصول للاستثمار بنسبة 7.71%، ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 7.37%، فيما تصدر سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.69% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ضب  بنسبة 7.29%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 7.11%.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيفية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020

فيديو معلوماتى.. كيفية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020

ولسه "بتمشى وتعافر".. 102 عام ترسم ملامح "أكبر معمرة فى القاهرة"

ولسه "بتمشى وتعافر".. 102 عام ترسم ملامح "أكبر معمرة فى القاهرة"

القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة