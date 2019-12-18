تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحا 7.86 نقطة ليصل إلى مستوى 6147.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحاً 15.43 نقطة ليصل إلى مستوى 6811.98 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% خاسراً 7.95 نقطة ليصل إلى مستوى 4834.39 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 58.5 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون دينار كويتى عبر 3754 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.26%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%.

وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.90%، تليه شركة أصول للاستثمار بنسبة 7.71%، ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 7.37%، فيما تصدر سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.69% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ضب بنسبة 7.29%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 7.11%.