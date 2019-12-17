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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والنفط

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:44 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والنفط بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى، وسط هبوط قطاعى البنوك والنفط والغاز.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسراً 10.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6139.48 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% خاسراً 18.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6796.55 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% رابحاً 457 نقطة ليغلق عند مستوى 4842.34 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 154.4 مليون سهم بقيمة 36.9 مليون دينار كويتى عبر 7160 صفقة.
 
وتراجعت قطاعى البنوك والنفط والغاز ببورصة الكويت بنسبة 0.44%، 0.20%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.
 
وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 7.58%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 7%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 8.96%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 8.87%.
 

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