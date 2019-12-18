بورصات الخليج خضراء بجلسة الأربعاء.. و"دبى" ترتفع بأعلى وتيرة منذ شهر

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعدت بورصة دبى بنسبة 1.05%، وهى أكبر وتيرة صعود يومية فى شهر، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بترقية عدد من الأسهم لمؤشر "إم إس سى آى" للأسواق الناشئة، وواصلت بورصة السعودية صعودها للجلسة الرابعة على التوالى، كما ارتفعت بورصة البحرين فى أولى أيام تداولها عقب أجازة العيد الوطنى.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والنفط والغاز. ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والنفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحاً 22.3 نقطة ليغلق عند مستوى 6161.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحاً 32.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6828.56 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحاً 2.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4844.51 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 115.7 مليون سهم بقيمة 23.7 مليون دينار كويتى عبر 7150 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاعى البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.52%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.90%، تليه شركة أصول للاستثمار بنسبة 7.71%، ثم شركة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 6.56%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.89% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 7.69%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.35%.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.68% رابحاً 56.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8253.43 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.6% رابحاً 39.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6599.60 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.68% رابحاً 56.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8253.43 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.6% رابحاً 39.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6599.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 243.3 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 173 شركة، فيما تراجعت 15 شركة.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.29%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.16%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.08%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.61%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.59%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.24%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 1.18%.

وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم متلايف إيه أى جى العربى نسبة 9.91%، ثم جدوى ريت السعودية بنسبة 9.11%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.78% ثم ريدان بنسبة 2.52%، ثم مجموعة صافولا بنسبة 1.58%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.05% رابحاً 28.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2787.38 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.05% رابحاً 28.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2787.38 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 192.4 مليون سهم محققة ما قيمته 261.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3299 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 11 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.42%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.84%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.71%، ثم سهم إعمار للتطوير بنسبة 4.36%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.78%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.33%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فى أول يوم تداول بعد أجازة العيد الوطنى، بنسبة 0.01% رابحاً 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1583.74 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع الاستثمار. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فى أول يوم تداول بعد أجازة العيد الوطنى، بنسبة 0.01% رابحاً 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1583.74 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.2 مليون سهم بقيمة 979.5 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.53% بضغوط هبوط سهم إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.46%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.