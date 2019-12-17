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تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. و"السعودية" تواصل ارتفاعها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:00 م
تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. و"السعودية" تواصل ارتفاعها بورصات الخليج
كتب هانى الحوتى

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تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت بورصة السعودية مدفوعة بصعود قطاعى الطاقة والأدوية، وواصلت بورصة دبى ارتفاعه مع نمو القطاعات القيادية، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

 

بورصة السعودية

 

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% رابحاً 58.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8197.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.89% خاسراً 265.86 نقطة ليغلق عند مستوى 6560.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 279 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 64 شركة. 
 
وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.06%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.20%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.17%، فقطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 097%.
 
وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.99%، ثم سوليدرتى تكافل نسبة 9.92%، ثم الإنماء طوكيو بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "جدوى ريت السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.50% ثم الرياض بنسبة 3.21%، ثم اللجين بنسبة 3.06%.

 

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.80% رابحاً 21.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2758.39 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 279.1 مليون سهم محققة ما قيمته 340.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4602 صفقة لعدد 32 سهماً، وارتفع 20 سهماً، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.11%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.77%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.95%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 3.26%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.11%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.58%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.34%.

 

بورصة الكويت

 

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى، وسط هبوط قطاعى البنوك والنفط والغاز.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسراً 10.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6139.48 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% خاسراً 18.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6796.55 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% رابحاً 457 نقطة ليغلق عند مستوى 4842.34 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 154.4 مليون سهم بقيمة 36.9 مليون دينار كويتى عبر 7160 صفقة.
 
وتراجعت قطاعى البنوك والنفط والغاز ببورصة الكويت بنسبة 0.44%، 0.20%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.
 
وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 7.58%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 7%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 8.96%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 8.87%.

بورصة البحرين

تواصل بورصة البحرين، عطلتها لليوم الثانى على التوالى، وذلك بمناسبة عيد جلوس الملك والعيد الوطنى المجيد لمملكة البحرين، على أن يعاود العمل بالبورصة غدا الأربعاء الموافق 18  ديسمبر.

بورصة قطر

قررت إدارة بورصة قطر، أن يكون يومى الأربعاء والخميس المقبلين، أجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطنى لقطر، على أن يستأنف العمل يوم الأحــد الموافق 22 ديسمبر.
 

بورصات الخليج

بورصة السعودية

بورصة دبى

بورصة الكويت

بورصة البحرين

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