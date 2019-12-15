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رئيس جامعة بنى سويف: تطبيق نظام البصمة الرقمية بمجلس الدراسات العليا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:51 م
رئيس جامعة بنى سويف: تطبيق نظام البصمة الرقمية بمجلس الدراسات العليا تطبيق نظام البصمة الرقمية
بنى سويف -فريق المحافظات

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن تطبيق نظام البصمة الرقمية بمجلس الدراسات العليا، استكمالا لخطة التحول الرقمى، وذلك فى إطار سعى الجامعة لتوظيف التقنيات الحديثة فى تحسين الأداء، ولتحقيق أهداف خطة التحول الرقمى لتخدم رؤية مصر2030.

وأشار حسن، إلى أن الغرض الرئيسى من تطبيق خطة التحول الرقمى هو المساهمة فى قيادة الجامعة لتكون رقمية عن طريــق تقديم أفضل الحلول التقنية المتكاملة فى المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتطبيق المعاييـر الدولية والمحلية.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الخطوة ستعمل على تغيير المكونات الأساسية المرتبطة فى العمل، ابتداءً من البنية التحتية ووصولا لجميع المجالات الوظيفية وذلك بغرض خلق الاستفادة الكاملة من إمكانيات وفرص التقنيات الجديدة ومن ثم إعادة تنظيم وإنجاز الأعمال بطريقة مبتكره ومرنة ولاختزال مراحل كثيرة لتنظيم العمل وتطبيقا لأولويات برامج التنمية التى تقدمها الدولة.

جدير بالذكر أنه يتم عمل مسح ضوئى للهوية الرقمية أو من خلال بصمة المُستخدم حيث يقوم بقراءة كافة المعلومات الخاصة به ومطابقة المواصفات مع البيانات المخزنة بجهاز البصمة.

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

البصمة الرقمية

مجلس الدراسات العليا

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