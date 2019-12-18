انهيار الطابق الثانى بمنزل غير مأهول بالسكان فى أخميم سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد شارع السلخانة دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، حدوث انهيار جزئى بمنزل مكون طابقين، حيث تبين انهيار الطابق الثانى من المنزل وأنه غير مأهول بالسكان.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بحدوث إنهيار جزئى لمنزل مكون من طابقين، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بالإنابة بحدوث انهيار جزئى بمنزل بشارع السلخانة دائرة مركز أخميم.

أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين انهيار الطابق الثانى بمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 70 مترا غير مأهول بالسكان ملك المدعو "محمد ح س م" 50 سنة موظف ويقيم بذات الناحية دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المنزل، قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأن سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.