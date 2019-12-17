ضبط 52 قضية تموينية بسوهاج من بينها 10 أطنان سكر تموينى ناقص الوزن

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة برئاسة اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية منها ضبط "وليد ا ه ا" 42 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائية ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لقيامه بتعبئة سكر ناقص الوزن ومجهول المصدر بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط "10" أطنان سكر حيث بلغت نسبة العجز حوالى 70 جراما فى الكيلو.

كمـــا تم ضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وضبط "6" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"3" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و"7" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"5" قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و"7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"3" قضايا ذبح لحوم خارج السلخانة وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وجار الاستمرار فـى القيـام بحملات مماثلة.