انتهاء الاستعدادات الأمنية لتأمين موسم امتحانات نصف العام بالأزهر.. صور

قال اللواء طارق الجارحي، مسئول الشركة الإفريقية للأمن والحراسة بـ جامعة الأزهر، أنه تم الانتهاء من وضع خطط تأمينية لموسم امتحانات نصف العام.

وأضاف "الجارحي"، من المتعارف عليه أن عدد الطلاب النازحين على الجامعة يزيد خلال فترة الhمتحانات، مما يجعلنا ندعم طاقم التأمين على البوابات الرئيسية للجامعة، بعدد إضافي لاستيعاب الطلاب وتسهيل مهمة دخولهم للحرم الجامعي.

ولفت "الجارحي" إلى رجال أمن الشركة يؤدون واجبهم من خلال الإطلاع على هوية الطالب، وتفتيش الحقائب، وتخصيص حارسات للتعامل مع الفتيات، والاعتماد على عدداً من الأجهزة الحديثة والمتطورة في هذا الصدد، مثل أجهزة الـ"اكس راي" والبوابات الالكترونية والعصا الالكترونية، لمساعدة فرد الأمن في عمليات التفتيش والتأمين.

وأردف "الجارحي" : مهمتنا خلق مناخ طيب للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، والمساهمة في دخولهم للحرم الجامعي في أسرع وقت، وشددنا على الأفراد بحسن المعاملة والتعامل بشكل حضاري يليق بطالب العلم رجل المستقبل.