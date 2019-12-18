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النيابة تعاين حريق شقة فى التبين وتنتدب المعمل الجنائى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:53 م
النيابة تعاين حريق شقة فى التبين وتنتدب المعمل الجنائى سيارات اطفاء - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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انتقلت نيابة التبين، لمعاينة شقة شب بها حريق وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الشقة للوقوف على أسباب الحريق. 

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم التبين، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى التبين، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

 

 
 
 

 


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