"المغربى" يستقبل فريق الاعتماد الأكاديمى خلال زيارته لهندسة بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

استقبل الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها، لشئون التعليم والطلاب فريقا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من المراجعين المتخصصين فى القطاع الهندسى برئاسة الدكتور جمال هاشم الأستاذ بجامعة عين شمس، والدكتور هشام فتحى عميد كلية هندسة المنيا الاسبق، والدكتور قاسم الالفى أستاذ بكلية هندسة المنصورة والدكتور منتصر دويدار أستاذ بكلية هندسة كفر الشيخ وبحضور الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها والدكتور سعد محمود سعد مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة وذلك فى إطار إجراءات اعتماد كلية الهندسة ببنها من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.

وقال المغربي، إن ادارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الهندسة ببنها للاستعداد لتقدمها للاعتماد، وتم وضع خطط للدعم الفنى من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتاكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

وأضاف، أن زيارة الفريق لكلية الهندسة سوف تستمر ثلاثة أيام يتم خلالها زيارة قاعات التدريس والمعامل والمكتبة للتاكد من أنها مطابقة للمعايير المطلوبة بالإضافة إلى الاطلاع على الوثائق للتأكد من جودتها وأيضا التاكد من تنفيذ الكلية للخطة الإستراتيجية ومدى تحقيق رسالتها وغايتها وأهدافها.

وأشار المغربي، إلى أن فريق المراجعين سوف يقابل قيادات الجامعة والكلية من أعضاء هيئة التدريس و الطلاب والخريجين والإداريين وأرباب العمل، مؤكدا أن كلية الهندسة ببنها تسعى للحصول على الاعتماد الاكاديمى لتصبح الكلية الثامنة على مستوى جامعة بنها الحاصلة على الاعتماد.



رئيس جامعة بنها يستقبل فريق الاعتماد الاكاديمى



رئيس جامعة بنها يستقبل فريق الاعتماد الاكاديمى (2)