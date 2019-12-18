سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 6 سنوات لـ"سايس" بتهمة حيازة مخدر البانجو فى منشأة ناصر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:12 م
المشدد 6 سنوات لـ"سايس" بتهمة حيازة مخدر البانجو فى منشأة ناصر مخدر البانجو-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة عامل " سايس " بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة "مخدر البانجو"، وسلاح أبيض، فى  منشاه ناصر 
 
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة منشاه ناصر، معلومات تفيد بقيام " رفعت.أ " 35 سنة سايس، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، وبعمل التحريات اللازمة تأكظت صحة المعلومات الواردة.
 
وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم " رفعت.أ "، أثناء استقلاله دراجه بخارية بدون لوحات معدنية، خلال تردده على دائرة القسم، حيث عثر بحوزته على 15 لفافات من مخدر البانجو، ومبلغ 2400 جنيه.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخظرة المضبوطة، بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصيلات البيع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.
 
 

السجن المشدد

اتجار المخدرات

مخدر البانجو

حبس سايس

منشأة ناصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة