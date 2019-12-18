المشدد 6 سنوات لـ"سايس" بتهمة حيازة مخدر البانجو فى منشأة ناصر

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة عامل " سايس " بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة " مخدر البانجو "، وسلاح أبيض، فى منشاه ناصر

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة منشاه ناصر، معلومات تفيد بقيام " رفعت.أ " 35 سنة سايس، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، وبعمل التحريات اللازمة تأكظت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم " رفعت.أ "، أثناء استقلاله دراجه بخارية بدون لوحات معدنية، خلال تردده على دائرة القسم، حيث عثر بحوزته على 15 لفافات من مخدر البانجو، ومبلغ 2400 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخظرة المضبوطة، بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصيلات البيع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.