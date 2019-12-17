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الحبس عامين لـ4 متهمين بجمارك بدر بتهمة تزوير محررات رسمية لتهريب بضائع

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:30 م
الحبس عامين لـ4 متهمين بجمارك بدر بتهمة تزوير محررات رسمية لتهريب بضائع المستشار على الهوارى
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة 4 متهمين ب جمرك بدر، بالحبس سنتين مع الشغل، وعزل المتهمين من الأول للثالث من الوظيفة لمدة 4 سنوات، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية لتهريب بضائع داخل جمارك بدر.
 
وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين هم كلِ من "عاطف .م  "، رئيس قسم الحركة بجمرك بدر الذهبية، و"مصطفي .ا"، مدير إدارة الحركة، و"سمير .ع"، رئيس قسم التعريفة بجمرك صادر بدر، و "أحمد .ع"، صاحب مؤسسة الأرزاق للنقل الدولي والتصدير.
 
تبين أن المتهمين زورا محررات رسمية، وهما إقرارى المعاينة التابعين للشهادتين التصديرتين أرقام "5830 ، 5835"،  المنسوب صدورهما لميناء بدر، حال تحريرهما لهما وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة عدد وأنواع سلع بحاويات "صاحب مؤسسة الأرزاق للنقل الدولي"، المتهم الرابع، مع علمهم بتزويرها.
 
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمون استعملوا المحررين المزورين، بأن منحوها للموظفين المختصين بميناء بورسعيد، للاحتجاج بها فيما زورت من أجله.
 
 

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