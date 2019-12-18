المتهمون بقتل سائق توك توك بكرداسة: نمر بضائقة مالية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم، لاتهامهم بقتل سائق توك توك بكرداسة، أنهم قرروا استدراج أحد قائدى التوك توك، لسرقته بالإكراه، ويوم الحادث استوقف اثنين منهم سائق، وطلبوا منه توصيلهما إلى منطقة المنصورية، وفور وصولهما انتهزا فرصة مرورهما بمنطقة خالية من السكان، وهددا السائق محاولين الاستيلاء على التوك توك، إلا أنه حاول مقاومتهما، فظهر المتهم الثالث، واشترك مع المتهمين فى الاعتداء بالضرب على السائق، بالة حادة، واستولوا على التوك توك وفروا هاربين.

وذكر المتهمون أنهم ارتكبوا الجريمة، لمرورهم بضائقة مالية، فحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم الكشف عن الجريمة، أثناء متابعة قوة أمنية، تابعة لمركز شرطة كرداسة للحالة الأمنية، فعثروا على أحد الأشخاص غارقا فى دمائه، وبسؤاله ذكر أن 3 أشخاص اعتدوا عليه واستولوا على التوك توك الخاص به وفروا هاربين، ونتيجة لتدهور الحالة الصحية للمجنى عليه فارق الحياة.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.