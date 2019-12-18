المتهمون بسرقة السيارات بالجيزة: نستولى عليها ونساوم أصحابها على فدية

كتب بهجت أبو ضيف

سرقة السيارات بالجيزة ، عن تفاصيل ممارسة نشاطهم الإجرامى، حيث ذكروا أنهم يستخدمون أسلوب كسر الكونتاكت وتوصيل الأسلاك لسرقة السيارة المستهدفة، خاصة السيارات الفارهة. اعترف 4 عاطلين تم القبض عليهم لاتهامهم ب، عن تفاصيل ممارسة نشاطهم الإجرامى، حيث ذكروا أنهم يستخدمون أسلوب كسر الكونتاكت وتوصيل الأسلاك لسرقة السيارة المستهدفة، خاصة السيارات الفارهة.

أضاف المتهمون أن اثنين منهم يتوليان سرقة السيارة ومساومة مالكها على إعادتها مقابل الحصول على فدية، بينما تخصص الآخرين في إخفاء السيارة.

وذكر المتهمون أنهم يواصلون مع ملاك السيارات المسروقة من خلال فحص الأوراق والمستندات التى يعثرون عليها داخل السيارة عقب سرقتها، حيث يتواصلون مع مالكها هاتفيا، ومساومته على دفع فدية تقدر حسب قيمة السيارة.

وتم ضبط المتهمين بعد أن توصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تكوين 4 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات الملاكي ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية.

بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهم، وبحوزة اثنين منهم مبلغ مالي، وسلاح أبيض، 11 هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب حادثين بذات الأسلوب بدائرتى قسمى شرطة ("أول الشيخ زايد بالجيزة" - "مصر الجديدة بالقاهرة") وتم بإرشادهم ضبط السيارتين وسيارة أُخرى ملاكى "جارى فحصها".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.