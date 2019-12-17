سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قاتل باحث قانونى فى المعادى: تخلصت منه بسبب علاقة شذوذ

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:07 م
قاتل باحث قانونى فى المعادى: تخلصت منه بسبب علاقة شذوذ ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة المعادي

جريمة قتل

بشعة، حيث قام متسول بقتل باحث قانونى وسرقته بسبب خلافات بينهما.

بداية الواقعة تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغ من "م. أ" 40 سنة، يفيد بأن صديقه "أحمد. ش" قتل على يد متسول منذ أسبوعين، كان يعطيه بعض الأموال واتفق معه على العمل نظير مبلغ مالى، ونشبت خلافات مالية بينهما، فطعنه المتهم داخل شقته وهرب، وهاتفه المجنى عليه لإنقاذه، ولكن المجنى عليه أنكر الواقعة أمام الأطباء بالمستشفى، وأضاف الشاهد أنه بعد وفاة صديقه قرر إخبار رجال الشرطة بالواقعة، وباشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة التحقيق.

وباستدعاء الطبيب لسؤاله حول الواقعة، افاد أن المجنى عليه حضر إلى المستشفى مصابا بجرح طعنى من جانب البطن، توغل إلى الأمعاء، وأصابه بتهتكات شديدة، وبسؤاله عمّا إذا كان أحد اعتدى عليه لتحرير محضر رسمى بالواقعة، نفى وقال إنه سقط على قطعة حديدية "سيخ" أدت إلى إصابته.

وأضاف الطبيب أن المجنى عليه احتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالأمعاء نتيجة الإصابة، ومكث فى المستشفى لمدة أسبوعين، ولكنه توفى متأثرا بإصابته، لكبر سنه وصعوبة الإصابة والعمليات التى خضع لها.

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه باحث قانونى فى العقد الخامس من العمر، يقطن داخل شقة سكنية، بمنطقة طرة البلد، التابعة لقسم شرطة المعادى، وقبل الحادث كان يتردد عليه أحد الأشخاص لفترة كبيرة، وأنه وراء ارتكاب واقعة طعن المجنى عليه، داخل شقته بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية، وفر هاربا، وبتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وأمام النيابة قال المتهم بأنه تشاجر مع المجنى عليه يوم الواقعة، بسبب خلافات مالية بينهما بسبب علاقة شذوذ، فطعنه بسكينا فى الجنب وترك السكين داخل جسده، ثم سرق هاتفه و"ريسيڤر" وبعض الأموال.

وأضاف المتهم فى أقواله أن المجني عليه تعرف عليه في الشارع واتفق معه على ممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية، لكنهما اختلفا بعد ذلك ورفض المجنى عليه إعطاءه أموالا كان بحاجه لها، فقرر سرقته.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 على ذمة التحقيقات ، وأمرت  بتشريح جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بها، والاستعلام عن أهلية المتوفي والتصريح بدفنه، عقب ذلك، وطلبت من رجال المباحث استكمال تحرياتهم حول الواقعة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسكن المجنى عليه، والمستشفى وتفريغها وإعداد تقرير وافى عنها.

 


جريمة قتل فى المعادى

جرائم قتل

المعادى

محكمه جنوب القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة