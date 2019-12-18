سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكونجرس الأمريكى يوافق على استحداث "قوة فضائية"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:26 ص
الكونجرس الأمريكى يوافق على استحداث "قوة فضائية" الكونجرس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق الكونجرس الأمريكى، فى تصويت بمجلس الشيوخ على قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020، والتى بلغت قيمتها 738 مليار دولار، والذى ينص على استحداث "قوة فضائية".
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء أنه من المفترض أن يوقع الرئيس دونالد ترامب، صاحب فكرة استحداث القوة الفضائية، على القانون كي يدخل حيز التنفيذ.
وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا بأغلبية 86 صوتا مقابل 8 أصوات على مشروع القانون ، الذي يمنح أيضا، وللمرة الأولى، إجازة أبوية لجميع موظفي الوزارة.
يذكر أن قانون الموازنة ينص - حسب القناة - على إنشاء "قوة فضائية" تصبح الفرع السادس للقوات المسلحة الأمريكية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل ، ومن المقرر أن يقود هذه القوة "رئيس العمليات الفضائية" الذي سيكون تحت تصرف وزير سلاح الجو، ولم يرصد القانون أي تمويل إضافي في الوقت الحالي لأن "قيادة الفضاء" التي يريد ترامب استحداثها لا تزال قيد الإنشاء.
وأشارت القناة إلى أن الإنفاق العسكري الأمريكي خلال السنة المالية 2020 التي بدأت في أكتوبر الماضي بلغ 738 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام المالي الماضي.


الكونجرس الأمريكى

قوة فضائية

مجلس الشيوخ

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى

بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة