"الكرملين": العقوبات الأمريكية على "التيار الشمالى-2" تنتهك القانون الدولى

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وقال بيسكوف، فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، "إن مثل هذه الإجراءات الأمريكية لا تروق لموسكو ولا للعواصم الأوروبية، وخاصة برلين وباريس، فهى فى الواقع تعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولى ومثالا للمنافسة غير العادلة وترويجا للهيمنة الأمريكية المصطنعة فى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن العمل على "التيار الشمالى - 2" سيتم إنجازه واكتماله".

وكان مجلس النواب الأمريكى، ولجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ وافقا أمس الثلاثاء على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار بزيادة 3 بالمائة من العام الجارى، وتتضمن هذه الميزانية أموالاً لمواجهة روسيا فى مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالى-2" وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا إلى 300 مليون دولار.

يُذكر أن، مشروع "التيار الشمالى-2" يتضمن بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسى عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة بروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.