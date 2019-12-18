القبض على عاطلين قبل ترويجهما كيلو وربع هيروين بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، من القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو وربع من مخدر الهيروين بإمبابة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية من المخدر على عملائهما.

وعلى الفور تم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام والقبض عليهما، وبحوزتهما كيلو وربع من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، وباشرت النيابة التحقيق.