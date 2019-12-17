الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمهندس زراعى بتهمة ترويج الهيروين بمصر القديمة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بمعاقبة المتهم "خالد.م" بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "خالد.م"، مهندس زراعى، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين، بقصد الاتجار بدائرة قسم مصر القديمة.

وشهد معاون مباحث قسم مصر القديمة، أنه نفاذا لوجود حكم على المتهم توجه إليه لتنفيذه، وبتفتيشه عثر معه على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه.