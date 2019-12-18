القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت منذ قليل مباحث مركز السادات بمحافظة المنوفية، من ضبط علاء .ع 27 سنة سائق السيارة النقل المتسبب فى مصرع 12 شخصا عقب اصطدام مع سيارة ميكروباص، أثناء سيره فى الطريق المخالف "عكسى"، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كفر داود- السادات، ذلك فى حادث تصادم سيارة مع سيارة ميكروباص ونتج عن الحادث وفاة 12 شخصا وإصابة حالة واحدة.

وانتقلت 12 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وجارى نقلهم إلى مستشفى السادات العام، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور تمكنت مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط السائق وتم إيداعه بمركز شرطة السادات.