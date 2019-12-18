سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القابضة المعدنية: 3.1 مليار جنيه صادرات السبائك الحديدية فى 5 سنوات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:00 ص
القابضة المعدنية: 3.1 مليار جنيه صادرات السبائك الحديدية فى 5 سنوات الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة توجه كافة الشركات التابعة بأهمية زيادة الصادرات لانعكاسها الإيجابى على توفير النقد الأجنبى وتنمية موارد الشركات.

وأضاف نافع لـ"اليوم السابع" أن صادرات شركة السبائك الحديدية التابعة للقابضة بلغت نحو 3.145 مليار جنيه خلال 5 سنوات، بداية من العام المالى 2014-2015 حتى العام المالى 2018-2019.

وتنتـج الشركة وتسوق، وتـــوزع وتصـدر سبيـكة الفيروسيليـكون 75% وغبار السيليكا إلى الأسواق العالمية والمحلية، ويقـع المصنـع فى مدينة ادفو، أسوان ويطل من جانب على نهر النيل العظيم ويطل من الجانب الآخر على معبد إدفو.

وتمـتلك الشركة 4 أفران كل منها 25 ميجا فولت أمبير لإنتاج 50 ألف طن فيروسيليكون فى العام.

وأضاف مدحت نافع، أن صادرات الشركة تعاظمت بشكل كبير أخر عامين ماليين، حيث حققت فيهما 1.8 مليار جنيه، تواكبا مع توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام.

واعتبر رئيس القابضة المعدنية، أن تعظيم الصادرات يدعم الاقتصاد المصرى بشكل مباشر، مشددا على أهمية حماية المنتج الوطنى، وفرض رسوم إغراق على الواردات من نفس المنتجات.

 


القابضة المعدنية

مدحت نافع

قطاع الاعمال العام

شركة السبائك الحديدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى

بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تشغيل عربات الطعام المتنقلة دون ترخيص

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تشغيل عربات الطعام المتنقلة دون ترخيص

ترامب ليس أولهم.. اعرف حكاية وتاريخ نانسى بيلوسى والعزل مع رؤساء أمريكا

ترامب ليس أولهم.. اعرف حكاية وتاريخ نانسى بيلوسى والعزل مع رؤساء أمريكا

القمامة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية.. والوزارة: تم حل 81%

القمامة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية.. والوزارة: تم حل 81%

أكثر من 600 مليار جنيه زيادة فى جملة مصروفات الموازنة العامة خلال 5 سنوات

أكثر من 600 مليار جنيه زيادة فى جملة مصروفات الموازنة العامة خلال 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة