القابضة المعدنية : شركة الكوك تربح 535.2 مليون جنيه فى 3 سنوات

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر لصناعة الكوك ، أن الاخيرة نجحت فى تحقيق أرباح بلغت 535.35 مليون جنيه خلال أخر 3 سنوات ،مقابل خسائر بلغت 379.882 مليون جنيه بين عامي 2015 و2016.

وتعد شركة النصر، إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الاوسط وتحتوى على أربعة مصانع، هى مصنع الكوك والاقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض، وتم إنشاء الشركة عام 1960 وبدأت الشركة إنتاجها عام 1964.

أضاف مدحت نافع لـ " اليوم السابع" أن شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات ،بدأت فى انتهاج سياسة جادة نحو التصدير ، وبالتالى ارتفاع إيرادات الشركة، والتى بلغت خلال اخر 5 سنوات نحو 7 مليارات جنيه ساهمت بشكل أساسى فى تلافى الخسائر بشكل كبير، تزامنا مع اجراء تحديثات وتطوي فى قطاعات الشركة .