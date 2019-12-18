العراق ينفى محاصرة داعش لمدنيين جنوب الموصل

نفى قائد عمليات نينوى فى العراق اللواء الركن نومان الزوبعى اليوم الأربعاء محاصرة تنظيم داعش الإرهابى لمدنيين جنوب مدينة الموصل.
وقال الزوبعى - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الأوضاع الأمنية فى محافظة نينوى مستقرة، مؤكدا أن القوات الأمنية تواصل تتبعها لفلول "داعش" في مناطق جنوب الموصل، لافتا إلى أن الحديث عن محاصرة المدنيين من قبل عناصر "داعش" الإرهابي عارٍ تماما عن الصحة.
وأضاف أن الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كامل ضمن قاطع المسؤولية ومراقبة بالكاميرات، مشيرا إلى أنه تم تعزيز القطعات بقوات إضافية فضلا عن القطعات الموجودة التابعة للفرقة 15، ولا يوجد أي عملية دخول وخروج لعصابات "داعش" الإرهابية.
العراق ينفى محاصرة داعش لمدنيين جنوب الموصلالأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:02 ص
القوات العراقية
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نفى قائد عمليات نينوى فى العراق اللواء الركن نومان الزوبعى اليوم الأربعاء محاصرة تنظيم داعش الإرهابى لمدنيين جنوب مدينة الموصل.
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