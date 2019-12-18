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الصين: رفع بعض العقوبات الدولية عن كوريا الشمالية قد يساعد فى كسر الجمود

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:00 ص
الصين: رفع بعض العقوبات الدولية عن كوريا الشمالية قد يساعد فى كسر الجمود الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز

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قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن بكين وموسكو تضغطان على مجلس الأمن الدولى لرفع بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من أجل تخفيف الأوضاع الإنسانية و"كسر الجمود" فى المحادثات النووية المتعثرة بين واشنطن وبيونج يانج.

واقترحت الصين وروسيا يوم الاثنين أن يرفع مجلس الأمن حظرا مفروضا على صادرات كوريا الشمالية من التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات وتخفيف القيود على مشروعات البنية التحتية وعمل الكوريين الشماليين فى الخارج، وذلك وفقا لمسودة قرار اطلعت رويترز عليها.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون للصحفيين يوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية "لديها مخاوف مشروعة بخصوص العقوبات".

وأضاف "إذا كنتم تريدونهم أن يفعلوا شيئا، ينبغى أن تهدئوا مخاوفهم. هذا هو المنطق وراء مبادرة الصين وروسيا".

وردا على سؤال عن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال تشانج "بمجرد أن نشعر بأن هناك دعما قويا سنتخذ خطوة أخرى".

ويحتاج القرار إلى تأييد تسعة أصوات من أعضاء المجلس الخمسة عشر دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).

 

 


الصين

كوريا الشمالية

الأمم المتحدة

العقوبات على كوريا الشمالية

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