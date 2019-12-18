الصين: حاملة الطائرات الجديدة لديها فاعلية قتالية شاملة

قال متحدث باسم بحرية جيش التحرير الشعبى الصينى "تشنج ده وى"، اليوم الأربعاء، إن حاملة الطائرات الصينية الجديدة محلية الصنع (شاندونج) تم تصميمها وبنائها بشكل مستقل، مؤكدا أن حاملة الطائرات لديها فاعلية قتالية شاملة وقدرات دعم على نحو أفضل.

وأضاف وى، فى تصريح اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم حاملة الطائرات الجديدة التى سميت على اسم مقاطعة شاندونج شرقى الصين، إلى بحرية جيش التحرير الشعبى الصينى، أمس الثلاثاء، فى ميناء بحرى فى سانيا بمقاطعة هاينان جنوبى الصين.

وتابع، إن السفن البحرية على مستوى الطرادات وسفن الهجوم البرمائية أو مستويات أعلى، تسمى بأسماء مقاطعات وبلديات، وفقا لقوانين تسمية السفن البحرية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق اسم شاندونج وفقا للقواعد وبناء على التفكير فى عوامل مختلفة، من بينها: الطلبات المقدمة من المقاطعات والبلديات، حيث أعطيت الحاملة شاندونج الرقم 17 على هيكلها بعد "لياونينج" التى منحت الرقم 16.