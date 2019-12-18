الصين تعارض بشدة محاولات تسليح الفضاء

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أكدت الصين مجددا، اليوم الأربعاء، معارضتها الشديدة لمحاولات تسليح الفضاء الخارجى، معربة عن قلقها العميق حيال الخطوات التى اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الصدد.

جاء ذلك، فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، تعليقا على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى بالأمس بأغلبية ساحقة على مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 738 مليار دولار يتيح إنشاء "قوة فضائية" اقترحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق.

وقال شوانج، "تابعت الصين التقارير ذات الصلة التى تظهر أن المخاطر المتمثلة فى تسليح الفضاء الخارجى تتزايد، وتشعر الصين بقلق عميق إزاء هذا الأمر، إن الفضاء الخارجى منطقة مشتركة دوليا وليست ملكية خاصة لأى دولة، وإن ضمان استخدام الفضاء الخارجى فى الأغراض السلمية ومنع تسليحه وتحويله إلى سباق للتسلح، لا يخدم المصلحة المشتركة لجميع الدول فحسب، بل أيضا يعد مسؤولية مشتركة لهذه الدول".

وأضاف شوانج، إنه "فى ظل الوضع الراهن، تزداد الحاجة إلى التفاوض بشأن بلورة أدوات قانونية دولية من أجل تجنب تسليح الفضاء الخارجى أو إطلاق سباق للتسلح هناك، ويحدونا الأمل أن يتخذ المجتمع الدولي، لا سيما القوى الرئيسية المعنية، موقفا حذرا ومسؤولا لمنع تحول الفضاء الخارجى إلى ساحة جديدة للقتال، وأن يعمل معا من أجل الحفاظ على السلام الدائم والطمأنينة فى الفضاء الخارجى".