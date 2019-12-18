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الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:00 ص
الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة التونة
كتب وليد عبد السلام

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أكد المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان أن الكاتشب من الإضافات الشهيرة لكثير من الأطعمة والمصنعة من الطماطم مع إضافات أخرى مثل الملح والسكر.
 
وتابع: بشأن ما يثار حول تسببه فى الإصابة بسرطان الكبد، فهذا كلام مرسل ولا يوجد دراسة علمية تثبت ذلك إلى الآن.
 
ومن ناحية أخرى كشف المعهد القومي للتغذية أن التونة من المصادر الجيدة للبروتين والاوميجا 3 لكنها من الأغذية المعلبة، لذلك تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم ولا يجب الإفراط فى تناولها، متابعا، أما عن أنها تسبب الفشل الكلوى فلا يوجد أى دراسة علمية أثبتت ذلك حتى الآن.
 
وكان المعهد القومى للتغذية كشف أن"النودلز" أو الشعرية سريعة التحضير من الأطعمة الجاهزة عالية المحتوى من النشويات والتى يتناولها الأطفال والشباب بكثرة تؤدى إلى زيادة الوزن وهو ما يترتب عليه الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة الأخرى مثل السكر والضغط والقلب.

التونة

معهد التغذية

سرطان الكبد

الكاتشب

الصحة

الفشل الكلوى

اطعمة تسبب السرطان

اليوم السابع بلس

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