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معهد التغذية يكشف أخطر الوجبات والمشروبات على صحة المراهقين

الأحد، 23 يونيو 2019 03:00 ص
معهد التغذية يكشف أخطر الوجبات والمشروبات على صحة المراهقين التغذية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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حذر المعهد القومى للتغذية، من بعض العادات الغذائية السيئة التى يمارسها المراهقين، مما يتسبب فى الإضرار بالصحة العامة، وتابع: على الجميع إتباع النظام الغذائى الصحى منها للمضاعفات.
 
وقال معهد التغذية، إن العادات الغذائية السيئة التى يتعرض لها المراهقين تتمثل فى الإكثار من تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون والسكريات والأملاح، بالإضافة إلى الإكثار من تناول المشروبات الغازية والحلويات.
 
وأوضح المعهد القومى للتغذية، أن عدم تناول بعض الوجبات الأساسية فى المنزل خاصة وجبة الإفطار يمثل عادة سيئة، خاصة أن الشاب فى مقتبل حياته ويحتاج إلى تغذية سليمة لرفع مناعته وتحصيله الدراسى.

التغذية

معهد التغذية

المراهقين

الشباب

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