الصحة الأردنية تسجل 5 حالات وفاة لمصابين بفيروس إنفلونزا الخنازير

وكالات

سجلت وزارة الصحة الأردنية 5 حالات وفاة لأردنيين إثر إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازير"إتش ون إن ون" حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر: إن عدد الحالات المثبتة مخبريًا إصابتها بإنفلونزا الخنازير حتى اليوم بلغت 199 حالة، مضيفًا أن إنفلونزا الخنازير هى إنفلونزا موسمية ويتم التعامل معها ضمن الفيروسات المسببة للإنفلونزا فى موسم الشتاء، وأن ذروة هذه الإنفلونزا عادة تكون فى نهاية شهر 12 من كل عام ثم تبدأ حدتها بالانخفاض.

وأكد أن الوضع مسيطر عليه باستثناء حالة الطوارئ المعلنة فى جميع مديريات الصحة بالمحافظات الأردنية.