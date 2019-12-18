الشركات المالية ترفع معظم أسواق الخليج وبورصة مصر تصعد مجددا

رويترز

ارتفعت بورصات الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الأربعاء وقادت معظم المكاسب أسهم الشركات المالية مع صعود البورصة السعودية لليوم الرابع على التوالي، في حين دعمت أرباح الأسهم القيادية مصر.

وصعد مؤشر البورصة السعودية الرئيسي 0.7%، وزاد سهم البنك الأهلي التجاري 3.8% وبنك الرياض 1.7 %، وقال البنكان إنهما قررا إنهاء محادثات اندماج أولية، في بيانين منفصلين للبورصة يوم الاثنين.

لكن أسهم أرامكو السعودية نزلت 2.8 % إلى 36.7 ريال (9.79 دولار) في أول أيام انضمامها إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وأُدرج سهم شركة النفط العملاقة على مؤشر البورصة السعودية تداول اليوم ويدرج غدا الخميس على مؤشر فوتسي العالمي.

وانتعش مؤشر البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي وصعد 1.2 %، وارتفع 24 من الأسهم الثلاثين على المؤشر.

وتقدم سهم البنك التجاري الدولي 2.3 % وسهم طلعت مصطفى 2.4 %.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أكثر مما باعوا في البورصة المصرية اليوم.

وزاد مؤشر بورصة دبي 1.1 %، وارتفع سهم إعمار العقارية 2% وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2 %.

وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 0.4 % بعدما قال إنه نال موافقة المساهمين على الاستحواذ علي بنك نور غير المدرج.

وفي ضوء الاستحواذ، سيصبح بنك دبي الإسلامي أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بإجمالي أصول قيمتها 275 مليار درهم (74.9 مليار دولار) من 230 مليار درهم في نهاية سبتمبر.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.7 % حيث زاد سهم بنك أبوظبي الأول 1.2% في حين ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري1%.

ويوم الاثنين، قال البنك إنه وسع شبكته في السعودية عبر فتح فرع في جدة.

وبورصة قطر مغلقة في عطلة عامة اليوم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 0.7 % إلى 8253 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.7 % إلى 5095 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 1.1 % إلى 2787 نقطة.

مصر.. زاد المؤشر 1.2 % إلى 13794 نقطة.

البحرين .. استقر المؤشر عند 1584 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 3943 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.5 % إلى 6829 نقطة.