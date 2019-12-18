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السويدي يبحث برنامج الشراكة بين اليونيدو ومصر بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:40 م
السويدي يبحث برنامج الشراكة بين اليونيدو ومصر بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية خلال اللقاء أعرب المدير العام للمنظمة
كتب إسلام سعيد

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استقبل المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومعه المهندس طارق توفيق - وكيل الاتحاد السيد لي يونج - المدير العام لمنظمة اليونيدو ووفد المنظمة المرافق.

وخلال اللقاء أعرب المدير العام للمنظمة عن سعادته البالغة بالمشاركة في المنتدي العالمي للشباب الذي شهد مشاركة كبيرة من شباب العالم، وذكر لي يونج حرص اليونيدو من خلال برنامج المشاركة مع مصر دفع القطاع الصناعي للقيام بدور رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة والتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو التصنيع الرقمي، وأكد أن اليونيدو يحرص علي مساعدة القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف من خلال برنامج المشاركة المستهدف له أن يبدأ في ٢٠٢٠.
 
وتم خلال الاجتماع استعراض التطورات علي مستوي السياسات الصناعية وبعض النقاط الرئيسية التي رصدها اتحاد الصناعات المصرية من خلال أجندة الإصلاح التي أعدها الاتحاد بناءا علي اتفاق مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء شاملة النقاط الإصلاحية المطلوبة على المستوي القطاعي والعام وتوصيات بالإجراءات التنفيذية والجهة المسئولة، وما تمت بشأنه خطوات إصلاحية وما لا يزال يحتاج لإجراءات وسياسات إصلاحية ، وأشاد اتحاد الصناعات المصرية باستجابة الحكومة  بالتحرك في الاتجاه الصحيح بشأن بعض الإصلاحات، وأن الاتحاد يقدم للحكومة تحديثا لهذه الورقة الإصلاحية كل ستة أشهر.
 
وإتفق مدير عام اليونيدو بأن تكون ورقة الاتحاد هي الورقة المرجعية التي يتم في ضوءها تحديد أولويات الإصلاح وتحديد معايير التقييم المتعلقة بالإصلاح لقياس مدي التقدم في التنفيذ. 
 
كما أوضح السويدي الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص حاليا مع وزارة التربية والتعليم في تطوير مدارس التعليم الفني لتتحول لمدارس تكنولوجيا تطبيقية مما ينعكس علي تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني ويجعله أكثر جاذبية، وطالب منظمة اليونيدو بمساعدة جهود القطاع الخاص والحكومة في هذا الإطار من خلال برنامج المشاركة والذي يتضمن مجالات تنمية ورفع المهارات، وقد أكد السيد لي يونج عن التزام المنظمة بتقديم هذا الدعم خاصة لتأهيل الموارد البشرية لاستيعاب التحول نحو التصنيع الرقمي وتنمية الإبداع والمبادرات الريادية . 
 
وأكد طارق توفيق أن خبرة اليونيدو في العديد من الدول وما ترصده المنظمة من دروس مستفادة وسياسات إصلاحية قابلة للتنفيذ ستضيف لرؤية الاتحاد المزيد من المقترحات الإصلاحية التي ستعرض علي القيادة السياسية والحكومة المصرية، كما تم التطرق خلال اللقاء لمحور التنمية.

السويدي

اليونيدو

التنمية الصناعية

اتحاد الصناعات

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