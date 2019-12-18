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السجن 5 سنوات لمهندس لاتهامه بتزوير رخص المبانى المخالفة والتلاعب بها فى سوهاج

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:37 م
السجن 5 سنوات لمهندس لاتهامه بتزوير رخص المبانى المخالفة والتلاعب بها فى سوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم " محمد .م.أ" 30 سنة مهندس تنظيم بقرية تونس بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتزوير أوراق والتلاعب فى التراخيص المخالفة لصالح أحد المواطنين بدائرة مركز سوهاج.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاته بأمانة سر خالد سلامة.

 

تعود أحداث الواقعة الى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت المعلومات لضباط مباحث الأموال العامة عن قيام المتهم بالتلاعب فى التراخيص المخالفة وتزوير الأوراق ورخص المبانى بصفته مهندس لصالح شخص يدعى " حسين.م" وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة المعلومات الوادرة من المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 

 


سوهاج

رخص مبانى

جنايات سوهاج

دائرة مركز سوهاج

مباحث الاموال العامة

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