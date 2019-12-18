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الزراعة: فتح 13 سوقا خارجيا أمام 20 صنف خضر وفاكهة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:00 ص
الزراعة: فتح 13 سوقا خارجيا أمام 20 صنف خضر وفاكهة.. اعرف التفاصيل خضروات وفاكهة
كتب عز النوبى

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 أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بوزارة الزراعة ،أنه للمرة الأولى فى تاريخ الحجر الزراعى، تم فتح ما يقرب من (13) سوقاً خارجياً أمام ما يزيد عن (20) صنفا من الحاصلات الزراعية المصرية وذلك خلال العام الحالى.

وأوضح تقرير الحجر الزراعى، الذى حصل لـ "اليوم السابع " عليه أنه تم فتح سوق دولة ميانمار أمام الموالح، وفتح أسواق كندا أمام الطماطم والعنب وأسواق إندونسيا أمام الثوم، وأسواق أرجواى أمام الموالح والعنب، والهند أمام العنب، وفتح أسواق أستراليا أمام جريب فروت، والصين أمام البنجر وتيمور الشرقية، أمام الموالح، واليابان أمام الخضر والفاكهة، وتركيا أمام البطاطس والبصل وشتلات المانجو، وصربيا أمام الموالح والبطاطس والعنب والبصل، والبرازيل امام الثوم، ونيوزلندا أمام الموالح.

وقال التقرير، إن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، قامت بجهود كبيرة نحو رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية وتخفيض نسب الفحوصات الإضافية التى تم فرضها من قبل دول الاتحاد الأوروبى على بعض الصادرات الزراعية المصرية فقد تم رفع الحظر عن جميع الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربى، وكذلك استئناف تصدير البصل المصرى إلى السعودية.

وأضاف التقرير إلى رفع محصول الفراولة من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية فى موانئ الاتحاد الأوروبى حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 10 % لمدة جاوزت 7 أعوام، تم رفع محصول العنب من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية فى موانئ الاتحاد الأوروبى حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 20 %، كما نجحت فى رفع الحظر عن 8 مناطق كاملة من مناطق انتاج البطاطس الخالية من الآفات PFA والتى سبق حظرها من قبل الجانب الروسى منذ عام 2015.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم من تعديل فى تشريعات الاتحاد الاوراسى وذلك تيسيرا لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوربى، واتخاذ اللازم مع سلطات الحجر الزراعى بدولة أندونسيا حيث تم تجديد اعتماد المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات لثلاث سنوات ابتداء من مايو 2019 لدى الجانب الاندونيسي.

 


الصادرات الزراعية

الحجر الزراعى

محصول العنب

متبقيات المبيدات

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