الدفاع فى محاكمة 16 متهما بتهريب المهاجرين: القضية بدون دليل وأطالب بالبراءة

كتب أحمد حسنى

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الأربعاء، لدفاع محاكمة 16 متهما بتكوين أكبر شبكة للاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين

وطالب المستشار بهاء أبو شقة، محامى المتهم السادس، بعدم صلاحية كافة المستندات المقدمة من النيابة، مضيفاً أن القضية بلا دليل، ولا يمكن أن تقدم قضية هكذا بدون دليل واحد، وضم أوراق الأصلية والرئيسية من السفارات للقضية، مطالباً ببراءة المتهمين بالقضية.

وتقدم دفاع المحامين " أحمد جلال محمود، و محمد رمضان، وأحمد سلامة بدوى و عاطف عبد الحميد "، عن مكتب المستشار محمد قطب، والمحامى سلامة خميس، للدفاع عن المتهمين الثانى والعاشر.

ودفع المحامين بانتفاء جريمة تأسيس جماعة إجرامية، وخلو الأوراق من ثمة أوراق تخص المتهمين الثانى والعاشر، وانتفاء تخريات الرقابة الإدارية، والإذن الصادر بضبط المتهمين، كما قدموا بمرافعة شاملة لهيئة المحكمة.

كما دفع محامى المتهم الثالث، بانتفاء صلة للمتهم بالحرز، وبطلان شهادة المجنى عليه إيمان عبد الوهاب، شقيقة المتهم، نتيجة الإكراه المعنوي والمادي، وبطلان الأعتراف الوارد على لسان المتهمين للإكراه، وانعدام إذن النيابة العامة، وعدم توافر أركان جريمة الهجرة غير الشرعية.

من جانبها دفعت إيمان عبد العزيز، دفاع المتهم الخامس، ببطلان أمر الإحالة، لصدوره على إذن تنصت، وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة للتنصت على المتهمين، وعدم مصداقية تصوير الواقعة، وانفراد مأمور الضبط القضائي بالشهادة.

وفضت هيئة المحكمة أحراز القضية بوجود هيئة الدفاع كاملة، كما تلت النيابة العامة أمر الإحالة ببداية جلسة المحاكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الأول حتي الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولي الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 الي 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمون من التاسع حتي الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب العاشر والحادي عشر والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع المستندات اللازمة، للتهريب و تسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، و قيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 الي 150 ألف جنيه عن المهاجر.