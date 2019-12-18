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الدفاع الروسية: الجيش السورى يصد هجمات واسعة من قبل المسلحين فى إدلب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:00 م
الدفاع الروسية: الجيش السورى يصد هجمات واسعة من قبل المسلحين فى إدلب الجيش السورى
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش السورى صدت اليوم الأربعاء 3 هجمات على مواقعها فى منطقة إدلب من قبل المسلحين.

 

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية عن اللواء يورى بورينكوف مدير مركز حميميم فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية -فى بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء- قوله "عناصر تنظيمات هيئة تحرير الشام وحراس الدين والجيش الوطنى السورى حاولوا مرارا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مهاجمة مواقع القوات السورية الحكومية".


وأوضح بورينكوف أن "مجموعة مسلحين شملت نحو 40 عنصرا بدعم من دبابتين وناقلة جنود مدرعة هاجمت اليوم مواقع وحدات الجيش السورى فى منطقة بلدة التمانعة بمحافظة إدلب". 


وأشار مدير مركز حميميم إلى أن 60 عنصرا من التشكيلات المسلحة غير الشرعية بدعم من دبابة وناقلتى جنود مدرعتين حاولوا الاستيلاء على تل شمالى بلدة الزيتونة بمحافظة إدلب بعد إحداثهم ممرا فى حاجز من الألغام، مشيرا إلى أن قوات الجيش السورى صدت كلا الهجومين ودمرت دبابة وناقلة جنود مدرعة للإرهابيين.


وأضاف أن "العملية الأوسع فجاءت لاحقا، حيث هاجمت بعد قصف مكثف لمواقع القوات الحكومية من راجمات الصواريخ والمدفعية مجموعة تضمنت نحو 200 مسلح مدعومين بـ 10 سيارات رباعية الدفع محملة بأسلحة من العيار الثقيل نقاط الجيش السورى فى منطقة بلدتى أم خلاخيل والزرزور فى محافظة إدلب"، موضحا أن الهجوم تم التصدى له من قبل قوات الجيش السوري، إلا أنه أسفر عن إصابة 12 عسكريا، بينما تم تدمير 3 سيارات رباعية الدفع


سوريا

إدلب

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الحرب في سوريا

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