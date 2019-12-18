الحبس 6 أشهر على متهم بسرقة مواطن بالإكراه فى مدينة نصر

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة المتهم "سعيد.م" بالحبس 6 أشهر، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه فى مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهم "سعيد.م"، عاطل، وأخرين، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه " م.أ"، بالطريق العام بالإكراه، بأن استوقفوه ليلاً بالطريق العام، وأشهروا فى وجهه الأسلحة البيضاء مهددين إياه بها، مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على المسروقات.