التفتيش المالى والإدارى بالأقصر يضبط كميات من الأدوية بحملات على الصيدليات

الأقصر – أحمد مرعى

قاد أعضاء التفتيش الصيدلى بمحافظة الأقصر، حملة تفتيش على عدد من الصيدليات بمنطقة بندر الأقصر، وذلك لمراقبة وضبط سوق الدواء بالمحافظة، ضمن تعليمات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة نعمة عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بالأقصر.

أسفرت تلك الحملات خلال التفتيش، عن ضبط 40 قرصا من الأدوية الصادر بشأنها منشور دورى من الإدارة المركزية، بعدم بيعها بالصيدليات العامة وأنها مخصصة بالمستشفيات فقط، وكذلك عدد أكياس عسل جنسى مهرب، وعدد 10 أقراص مهربة وأيضا تم ضبط عدد 340 قرصا وعدد 8 زجاجات أدوية منتهية الصلاحية، وتم عمل محاضر شرطة رقم 13825 و13826 لسنة 2019، وتم العرض على رجال النيابة العامة لاتخاذ اللازم تجاه تلك المخالفات.

ويقول الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن رجال إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية، يواصلون حملاتهم المكبرة على الصيدليات العامة لمتابعة تنفيذ القرار الوزارى 475 لسنة 2019م وضبط سوق الدواء، حيث تم المرور على 80 صيدلية عامة للتأكد من آلية تنفيذ القرار، حيث تمكنوا مؤخراً من ضبط 850 قرص أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، كما تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر شرطه برقم 8863 جنح القسم للعرض على النيابة العامة، كما قام رجال التفتيش الصيدلى بالتعاون مع مباحث التموين بالمرور على عدد من الصيدليات العامة، حيث أسفرت الحملات عن غلق بعض الصيدليات لعدم تواجد الصيدلى.

وفى سياق متصل، كانت قد نظمت إدارة الصيدلة ورشة عمل لكل من الصيدلى الأول بجميع مستشفيات المحافظة والصيدلى الأول بالمخازن الإقليمية ومسئولى الأمصال والطعوم للتعريف بدور الصيدلى فى توفير ومراقبة مخزون الأدوية، والتأكد من الاشتراطات الصحية اللازمة لتوصيل دواء آمن للمريض، وشارك فى هذه الورشة مدير التموين الدوائى ومدير مراقبة العهد وأعضاء من التفتيش الصيدلى.