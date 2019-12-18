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التعليم تواصل استلام أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:56 ص
التعليم تواصل استلام أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استلام أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى العام، حيث تستقبل مخازن الوزارة بشكل يومى أكثر من سيارة محملة بأجهزة التابلت وفقا لخطة الاستلام ويتم إيداعها داخل مخازن الوزارة تمهيدا لتسليمها للمديريات التعليمية والإدارات والمدارس.

 

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى وقت سابق أن الطلاب بدأوا فى استلام التابلت من مدارسهم ، كما أن استلام التابلت ستمر حتى انتهاء جميع الطلاب من استلام الأجهزة.

 

وتستهدف وزارة التربية والتعليم تسليم قرابة 650 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، فى المدارس الحكومية والخاصة وأيضا أعضاء هيئة التدريس.

 


التربية والتعليم

التابلت

استلام التابلت

اخبار التعليم

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