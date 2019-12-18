التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

وأكد مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، أن كل مديرية وإدارة وضعت جدول للمواد غير المضافة للمجموع وأسئلة الامتحان فيها تتم من قبل الإدارات التعليمية.

ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان مواد لا تضاف للمجموع فى مواد دراسية، التربية الدينية والتربية الوطنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتربية الرياضية، حسب ظروف وجدول كل مديرية، كما يعقد الامتحان ورقيًا فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وبعتبر الصف الثانى الثانوى عام نقل بأسلوب التقييم الجديد، وأن الامتحانات ستكون إلكترونية، ولن يجرى تكرار اعتبارها نقل مرة أخرى، بعد انتهاء اعتماد قانون التعليم الجديد.

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير المقبل فى المواد الدراسية الأساسية إلكترونيًا للصف الثانى الثانوى وورقية للأول الثانوى.