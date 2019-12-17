التعليم العالى: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بالمنيا الجديدة تضم 9 كليات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور القرار الجمهورى رقم 631 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا.

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واشترط القرار لبدء الدراسة بالجامعة استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

كما نص القرار على أن الهدف من إنشاء الجامعة الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية؛ لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.

وتضم الجامعة 9 كليات (الهندسة، طب الفم والأسنان، الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، العلاج الطبيعي، التمريض، الفنون الجميلة والتطبيقية، الإعلام، التكنولوجية للعلوم التطبيقية، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات) وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.