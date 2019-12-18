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التحقيق مع محاسب أشعل النيران فى سيارة شقيق طليقته بسبب دعوى خلع بالمقطم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:04 م
التحقيق مع محاسب أشعل النيران فى سيارة شقيق طليقته بسبب دعوى خلع بالمقطم حريق سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق مع محاسب لاتهامه باشعال النيران فى سيارة شقيق طليقته المحامى بسبب رفعه دعوى خلع بمنطقة المقطم، كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغ من شرطة النجدة بوجود سيارة مشتعلة بشارع 17 ـ دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين احتراق السيارة ملك "ج.ا" ، 60 سنة، محامي وبها تلفيات عبارة عن احتراق الجزء الامامي بالكابوت والموتور والاكصدام الخلفي.

 

وبسؤال مالك السيارة اتهم طليق شقيقته "ا. م"،59  سنة، محاسب وذلك لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8663 لسنة 2019م جنح القسم.

 

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكابها باستخدام سيارة" مستأجرة " وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، اثناء استقلاله السيارة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظراً لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما بسبب قيام المجنى عليه برفع دعوة خلع لشقيقته ضده فخطط لارتكاب الواقعة انتقاما منه، وفى سبيل ذلك توجه الى المنطقة سكن المجنى عليه وتحصل على كمية من سائل البنزين من السيارة قيادته وأضرم النيران بالسيارة ملك المجنى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

حريق سيارة

خلافات عائلية

المقطم

دعوى خلع

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