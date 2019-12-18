محاسب يشعل النيران فى سيارة شقيق طليقته المحامى بسبب رفعه دعوى خلع بالمقطم

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أشعل محاسب النيران فى سيارة شقيق طليقته المحامى بسبب رفعه دعوى خلع بمنطقة المقطم، وتمكن رجال مباحث القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبطه وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المقطم مفاده تلقى بلاغ من شرطة النجدة بوجود سيارة مشتعلة بشارع 17 ـ دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين احتراق السيارة ملك "ج.ا" ، 60 سنة، محامي وبها تلفيات عبارة عن احتراق الجزء الامامي بالكابوت والموتور والاكصدام الخلفي.

وبسؤال مالك السيارة اتهم طليق شقيقته "ا. م"،59 سنة، محاسب وذلك لوجود خلافات عائلية سابقة بينهم، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8663 لسنة 2019م جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكابها باستخدام سيارة" مستأجرة " وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، اثناء استقلاله السيارة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات، وما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظراً لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما بسبب قيام المجنى عليه برفع دعوة خلع لشقيقته ضده فخطط لارتكاب الواقعة انتقاما منه، وفى سبيل ذلك توجه الى المنطقة سكن المجنى عليه وتحصل على كمية من سائل البنزين من السيارة قيادته وأضرم النيران بالسيارة ملك المجنى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.