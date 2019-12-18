التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

كتبت – هناء أبو العز

أعلنت اليونان شراء طائرات بدون طيار بعد أن بدأت تركيا فى نشر طائراتها بدون طيار فى قاعدة جوية فى قبرص لحماية سفن الحفر فى شرق البحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكرت صحيفة التايمز يوم الأربعاء.

وصرح وزير الدفاع اليونانى نيكوس باناجيوتوبولوس للبرلمان، أن أثينا ستشترى ثلاث طائرات أمريكية واثنين من الطائرات الإسرائيلية.

وأضاف:"لقد تم بالفعل وضع قواعد الاشتباك من قبل قواتنا المسلحة من أجل مواجهة التهديدات المحتملة لسيادتنا بما في ذلك العمل على مواجهة الطائرات بدون طيار التركية".

أعلنت قبرص الشمالية، وهي دولة انفصالية لم تعترف بها سوى تركيا، يوم السبت أنه سيتم نشر طائرات تركية بدون طيار في قاعدتها الجوية في جيتشيتكالي.

جاءت هذه الخطوة بعد توقيع أنقرة مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية المعترف بها في الأمم المتحدة في طرابلس بشأن الحدود البحرية. وتجعل الصفقة من البلدين جارين بحريين متجاهلة المياه الإقليمية للجزر اليونانية بما في ذلك جزيرة كريت.

بدأت طائرات تركية بدون طيار في الوصول إلى شمال قبرص في بداية هذا الأسبوع. وتقول أنقرة إن طائرات الجيش التركي المسلحة وغير المسلحة ستعزز مراقبة وحماية السفن التركية التي تقوم بمسح شرق البحر المتوسط خلال البحث عن الموارد الطبيعية.

تستخدم تركيا الطائرات بدون طيار في هجومها العسكري في شمال سوريا وكذلك في العمليات ضد حزب العمال الكردستاني في تركيا وشمال العراق، و تقوم أنقرة أيضا بتزويد حكومة طرابلس بـ الطائرات بدون طيار، التي تقاتل الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر من أجل السيطرة على البلاد.