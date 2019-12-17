التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

كتب وليد عبد السلام

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة ستظل مملوكة بشكل كامل للدولة كما سيتم تطويرها ومدها بالأجهزة الطبية من أجل توفير الخدمة الصحية للمواطنين.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إنه لا يوجد ما يسمى ببيع المستشفيات الحكومية أو حتى استغلالها مقابل حق انتفاع، مشيرة إلى أن مستشفيات الدولة مسخرة لخدمة المواطن المصرى.

وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل"المستشفيات يتم تطويرها وتأهيلها لضمها لمنظومة التأمين الصحى الشامل أو تترك كما هى لخدمة المواطنين، وهناك توسع كامل فى الخدمة والرعاية الصحية لتشمل كافة التخصصات".