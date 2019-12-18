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البابا تواضروس الثاني يعلن إيقاف عظته حتى نهاية عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:43 م
البابا تواضروس الثاني يعلن إيقاف عظته حتى نهاية عيد الميلاد المجيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من  كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر العظة الأسبوعية مجموعة من أعضاء المجمع المقدس والآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، إلى جانب المسئولين عن دار الكتاب المقدس في مصر، والذين ينظمون معرضًا لإصدارات الدار تفقده قداسة البابا تواضروس الثاني قبل عظته الأسبوعية معلنًا إيقاف العظة حتى الأسبوع الثاني من يناير بعد أعياد الميلاد.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني تكريم العاملين والموظفين المميزين في دار الكتاب المقدس، في قطاعات النشر والتوزيع والمبيعات والإدارة وقيادات دار الكتاب المقدس.

وقال البابا تواضروس الثاني إن دار الكتاب المقدس تؤدي خدمة كبيرة لتوصيل كلمة الله الجميع، مشيرا إلى أن الدار تشهد العديد من التطورات الحديثة لتصل رسالتها إلى الجميع خاصة الشباب، مشيرًا إلى أن الدار تقدم الكتاب المقدس للأطفال باللغة العامية المصرية، إلى جانب تقديم نسخة من الكتاب المقدس بخط كبير يناسب كبار السن وضعاف البصر، يضم فصولاً للكلمات الصعبة والخرائط القديمة للأحداث الموجودة في الكتاب المقدس.

وقدم البابا تواضروس الشكر لجميع أسرة دار الكتاب المقدس على جهودهم وخدمتهم التى يقدمونها منذ سنوات.

وقرأ قداسة البابا تواضروس جزءًا من الإصحاح الثاني والعشرين من سفر الرؤيا، متأملاً في الآية الأخيرة الموجودة بالكتاب المقدس، والتي تتحدث عن الحياة الأبدية والمجيء الثاني، وهو  الأمر الذى يتطلب من الإنسان أن يكون يقظًا لحياته الروحية ومنتبهًا إلى الحياة الأخرى ومستعدًا لها.

وأعلن البابا تواضروس الثاني توقف الاجتماع الأسبوعي حتى الأربعاء الأخير من شهر يناير بمناسبة أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، مقدمًا التهنئة للحاضرين بمناسبة قرب انتهاء العام الميلادي وقرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتحيا الكنيسة الآن فترة صوم الميلاد المجيد، الذي يختتم بقداس العيد المقرر إقامته مساء السادس من يناير المقبل والذى يترأس صلاته قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة والكهنة في جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر.

 

 

 


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ايقاف العظة

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