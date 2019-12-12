فيديو.. البابا تواضروس يوجه رسالة لمنتدى شباب العالم: يعكس اهتمام الرئيس بالشباب

سارة علام

وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة لمنتدى شباب العالم الذى ينطلق فى شرم الشيخ بعد أيام، إذ اعتبر البابا فى حواره مع اليوم السابع، أن هذا المنتدى يعكس اهتمام الرئيس بشخصه والأجهزة التنفيذية بالشباب.

وقال البابا تواضروس: هذه الملتقيات تعطى أملا فى المستقبل، وهذا العام أضيف للمنتدى عرض مسرحى بعدة لغات والروبوت صوفيا سيشارك، وهى كلها تصورات تواكب العصر، وتأتى بالتزامن مع قيادة مصر للاتحاد الأفريقى، وأفخر أن بلادى تقيم مؤتمرات للشباب وأحد أوجه الفخر أيضا هو تعيين الرئيس لمجموعة من الشباب نواباً للمحافظين فى مطلع الثلاثينات وهى قفزة للإمام.

وعن خدمة الشباب بالكنيسة القبطية قال البابا تواضروس: خدمة الشباب بحر واسع ولدينا شباب كثر، ولكن القادة المنوط بهم خدمة الشباب أقل عدديًا، ونعمل على إعداد قادة جدد وأسقفية الشباب تقوم بدور كبير فى هذا الإطار، وهناك اجتماعات شباب كبيرة فى كل كنيسة، و«مقدرش أقول إننا فى حالة امتياز»، بل فى تطوير مستمر.