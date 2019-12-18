الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لدعم الانتخابات الفلسطينية

قال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في تصريح لوكالة "آكى" الإيطالية إنه "سيكون مستعدًا للتواصل مع الأطراف ذات العلاقة بشأن الانتخابات فى القدس، حال إصدار مرسوم رئاسى فلسطينى بالدعوة لانتخابات".

وأضاف أن "حال إصدار مرسوم رئاسى يحدد الإطار الزمنى للانتخابات، سيكون الاتحاد الأوروبى على استعداد للتواصل مع الجهات ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت فى الأيام الأخيرة من دول الاتحاد الأوروبى الضغط على إسرائيل للسماح بالانتخابات فى القدس، وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قال إنه بانتظار موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات فى القدس قبل إصدار مرسوم بالدعوة للانتخابات.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبى: "تعد المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية، وهو أمر ضروري لحل الدولتين".

وأضاف "يدعو الاتحاد الأوروبى جميع الفصائل الفلسطينية إلى البحث عن أرضية مشتركة وحل القضايا العالقة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات"، وتابع "قام الاتحاد الأوروبى فى السنوات الماضية بدعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية باستمرار من أجل الإعداد لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية لجميع الفلسطينيين".