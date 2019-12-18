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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:37 ص
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الأنفلونزا أكثر خطورة على كبار السن.. دراسة توضح الأسباب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:00 ص
الأنفلونزا أكثر خطورة على كبار السن.. دراسة توضح الأسباب الانفلونزا
كتب بيتر إبراهيم

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تصيب الأنفلونزا الملايين من الأشخاص كل عام وتقضى على نسبة كبيرة من الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.
 
وأشارت دراسة حديثة نشرت مؤخراً فى الموقع العلمى "Science"، إلى أن الجهاز المناعى لكبار السن يعجز عن اكتشاف الإصابة بمرض الأنفلونزا، وهو ما يسمح للفيروس بأن يتضاعف ليصل إلى أعداد هائلة، وهو ما يصعب وظيفة كرات الدم البيضاء، وبالتالى يتم إنتاج أعداد أكبر من الخلايا الدفاعية التى لا تهاجم الفيروس فقط، ولكنها تدمر الرئتين أيضاً، وكما ترتفع أيضا معدلات الالتهابات بشكل ملحوظ.
 
 
وأوضح الباحثون أن 90% من وفيات الأنفلونزا التى تحدث سنويا بين كبار السن تكون بسبب قلة إفراز البروتينات المضادة للفيروسات المعروفة باسم الإنترفيرون.
 
وأضاف الباحثون أن العلماء بصدد تطوير عقار جديد يستهدف الالتهابات الناجمة عن فيروس الإنفلونزا وتعطيل عمل بعض الأنزيمات والخلايا المناعية التى تدمر الأنسجة السليمة بالجسم، وهو ما قد يساهم في تعزيز فرص بقاء كبار السن على قيد الحياة.
 
ومن الجدير بالذكر أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC حذر الاسبوع الماضى من أن موسم الأنفلوانزا هذا العام هو الأسوأ بأمريكا حيث أدى إلى إصابة قرابة 2.6 مليون شخص حتى الآن وحصد أرواح 1300 مريض بينهم 10 أطفال.
 

الأنفلونزا

مضاعفات الأنفلونزا

خطورة الأنفلونزا

كبار السن والأنفلونزا

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